Общество

Счетная палата Псковской области: Низкий процент освоения средств по нацпроектам вызван длительным обеспечением контрактов

Нацпроекты в Псковской области исполнены на 38% за 9 месяцев 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на совещании по вопросам подготовки к реализации послания президента председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова.

По ее словам, по состоянию на 1 октября ассигнования на нацпроекты в Псковской области составили 6 млрд 615 млн рублей, исполнение - 2,489 млн рублей или 38% от плана. Исполнение ниже данного уровня сложилось по нацпроекту «Образование» - 25%, «Здравоохранение» - 24%, по экологии - 17%, «Жилье и городская среда» - 6%.

По словам Марины Хохловой, по состоянию на 1 декабря нацпроект по формированию городской среды выполнен на 43%.

Низкий процент освоения средств по нацпроектам вызван длительным обеспечением контрактов, добавила Марина Хохлова.

Губернатор Михаил Ведерников призвал муниципалитеты активизировать работу по объявлению конкурсов на проведения работ в рамках нацпроектов и программ, в том числе связанных с ремонтами дорог. «Если вы видите, что на конкурсы никто не выходит, информируйте, будем решать проблему вместе», - призвал губернатор.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.