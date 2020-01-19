Общество

Михаил Ведерников: Изменение порядка выделения федеральных средств ускорит процесс реализации нацпроектов в регионах

Изменение порядка выделения федеральных средств ускорит процесс реализации нацпроектов в регионах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал журналистам губернатор региона Михаил Ведерников по итогам совещания, в ходе которого рассматривались вопросы реализации президентского послания.

«Это ускорит процесс реализации нацпроектов. Кроме того, мы перестанем искать компромисс между выполнением поручений и качеством. К сожалению, в 2019 году у нас были проблемы, когда мы получали возможность разыгрывать конкурсы только во втором полугодии, и строителям приходилось работать в три смены, держать баланс между скоростью и качеством», - констатировал губернатор.

«Эту тему мы не раз с коллегами-губернаторами поднимали на Госсовете. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который приезжал к нам в регион, сказал, что из 717 трансфертов в регионы, деньги уже ушли по 203», - добавил глава Псковской области, приведя в качестве примера строительство и ремонт дорог.

«Пока сезон не начат, мы разыграем конкурсы, заключим контракты, и, как только погода позволит, подрядчики выйдут на объекты и при нормальной погоде проведут работы с высоким качеством», - заключил Михаил Ведерников.