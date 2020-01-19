Общество

Самовольно установленный продуктовый магазин снесут на улице Маргелова в Пскове

Самовольно установленный магазин продуктов на улице Генерала Маргелова, 9 снесут в Пскове. Соответствующее постановление о демонтаже некапитального сооружения за подписью главы администрации города Александра Братчикова опубликовано на сайте муниципальных властей.

Обязанность по демонтажу самовольно установленного павильона, ориентировочным размером 50 кв. м, возложена на собственника. Его обязали произвести снос не позднее 31 января.

В случае неисполнения им постановления администрации Пскова, обязанность по демонтажу ляжет на управление городского хозяйства.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложена на заместителя главы администрации города Пскова Елены Жгут.