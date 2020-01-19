Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Ключевые темы выпуска: Послание президента РФ Федеральному Собранию, отставка правительства, визит спикера Госдумы в Псковскую область и реакция псковской политической элиты на эти важные политические события. Кроме того, ведущие подведут итоги первого года так называемой «мусорной реформы»

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.