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Общество

В Пскове демонтируют центральную новогоднюю елку

20.01.2020 11:57|ПсковКомментариев: 0

На Октябрьской площади в Пскове демонтируют центральную новогоднюю елку. Как Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров, окончательно елку планируется разобрать 21 января.

«Сейчас пока снимаем игрушки, ветки. Думаю, сегодня закончим. А завтра - возьмемся за каркас», - отметил Сергей Федоров.

Также директор организации добавил, что до 26 января включительно - в планах убрать всю новогоднюю иллюминацию.

«Снимем иллюминацию даже с улицы Калинина, где не планировали. И к следующему Новому году сами будем заниматься установкой оборудования. Поскольку основательно знакомимся с техзаданием, знаем вкусы жителей, можем учесть и избежать совершенные ошибки», - заключил Сергей Федоров.

Теги: #Новый год #Новогодняя ёлка
Источник: Псковская Лента Новостей
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