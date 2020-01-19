Общество

На базе ИК-6 состоялось практическое занятие для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН

В рамках визита в ИК-6 УФСИН России по Псковской области будущие сотрудники УИС ознакомились с работой различных служб учреждения, прошли с экскурсией по территории колонии, посетили несколько отрядов и другие объекты жизнедеятельности подразделения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В сопровождении заместителя начальника ИК-6 Михаила Добронравова и начальника отдела воспитательной работы с осужденными Виталия Антонова курсанты старших курсов начали обход жилой зоны ИК-6. Своими глазами они увидели условия отбывания наказания осужденных: спальные секции, комнаты воспитательной работы, библиотеку, церковь, спортзал, столовую, клуб, школу, кафе и другие объекты.

Заключительной точкой посещения исправительной колонии для будущих сотрудников УИС стала комната начальника отряда, который продемонстрировал гостям работу программно-технического комплекса автоматизированного карточного учета спецконтингента.

В ходе выездного практического занятия обучающиеся имели возможность задать вопросы действующим сотрудникам ведомства, а также получить на них исчерпывающие ответы.