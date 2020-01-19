Общество

Родители более 26 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут рассчитывать на соцвыплаты

Родители более 26 тыс детей от 3 до 7 лет в Псковской области смогут рассчитывать на социальные выплаты, которые были анонсированы в Послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в ходе рабочего совещания под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, предполагается, что на эти цели региону понадобится более 1,7 млрд рублей. В 2020 году данная мера поддержки будет установлена на уровне 50% от прожиточного минимума в Псковской области (порядка 5,5 тыс рублей). С 2021 года прогнозируется увеличение до величины целого прожиточного минимума, который составляет на данный момент более 11 тыс рублей.

Губернатор Псковской области поручил Ольге Евстигнеевой организовать процедуру предоставления государственной услуги с максимальным удобством и простотой для граждан. Для этого будет проработан вопрос подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Во время своего выступления Ольга Евстигнеева доложила и о других мерах поддержки материнства и детства, направленных на увеличение коэффициента рождаемости. Например, в рамках национального проекта «Демография» Псковская область получит более 2,6 млрд рублей. Продолжится и реализация программы «Подарок новорожденному», в рамках которой за прошлый год было вручено более 4,5 тыс сертификатов, которые можно в течение года реализовать в магазинах-партнерах.

Еще одно поручение губернатора в области социальной защиты касалось организации работы по предоставлению социального контракта. Михаил Ведерников отметил, что необходимо изучить успешный опыт области и других субъектов России, чтобы адаптировать его для использования в регионе. «Работа будет напряженная, с 2019 года изменились правила заключения социального контракта. Мы уже начали информационную работу с населением. Мы также следим за "пилотными" регионами, которым выделяются средства в рамках проекта по снижению бедности. Их положительный опыт также может быть учтен», - заметила Ольга Евстигнеева. Она добавила, что ежегодно на обеспечение социального контракта в Псковской области выделяется 600 тыс рублей, что позволяет оказать помощь 20 семьям.

«Мы надеемся, что с 2021 года поступят средства из федерального бюджета, тогда мы сможем оказывать помощь большему количеству псковичей», - подытожила обсуждение вопроса Ольга Евстигнеева.

Говоря о предоставлении материнского капитала на первенца, о котором также заявил президент РФ в своем Послании, Ольга Евстигнеева заметила, что выплаты планируется начать весной. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо особое внимание обратить на то, чтобы синхронно с предоставлением федерального материнского капитала были введены и меры поддержки, которые касаются регионального материнского капитала.