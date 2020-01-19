Общество

Стартовал международный конкурс красоты, в котором принимает участие псковичка

Псковичка Светлана Шумейко прибыла в Софию и уже принимает активное участие в международном конкурсе Grandma Universe («Миссис бабушка Вселенная»).

В рамках подготовки к финальному шоу уже состоялась встреча участниц конкурса, где каждая финалистка смогла рассказать о себе и вручить подарки как участницам, так и организаторам международного форума красоты.

Светлана вручала авторские брелоки из меха, выполненные в виде вечернего платья в фирменных брендированных льняных сумочках. Для организаторов конкурса представительница России приготовила авторские работы из кожи и меха.

Светлана отмечает большой темп мероприятий и очень плотный график, но несмотря ни на что обещала оперативно рассказывать свежую информацию и новости с полей международного форума красоты.

Напомним, псковичка Светлана Шумейко борется за звание самой красивой бабушки в мире GrandmaUniverse («Миссис бабушка Вселенной»). Конкурс проходит в Софии с 19 по 23 января.