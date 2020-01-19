Общество

Пскович может снова оказаться в тюрьме за уклонение от административного надзора

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, мужчине, ранее неоднократно судимому, в том числе за совершение тяжких преступлений, решением суда установлен административный надзор сроком на 8 лет до погашения судимости. Судом ему вменено в обязанность являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту его жительства, не покидать территорию Псковской области.

По освобождении из мест лишения свободы в сентябре 2019 года мужчине выдано предписание о необходимости явки для постановки на учет по избранному им месту жительства не позднее 26 сентября 2019 года. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора. Однако, освободившись из мест лишения свободы, мужчина не стал проживать по указанному им месту, находился у знакомых, где распивал спиртное. Лишь спустя месяц явился на регистрацию в органы внутренних дел.

Тем самым мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.314.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.