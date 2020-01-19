Общество

Юрий Чайка уходит с поста Генпрокурора РФ

Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент предложил зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ. Он уже внес Краснова на рассмотрение Совфеда.

Игорь Краснов родился в 1975 году. Является генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.