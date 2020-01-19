Общество

В Тямше открылась ясельная группа детсада «Золотой петушок»

Проблема наличия достаточного количества мест и ясельных групп в детских садах Псковской области стоит достаточно остро. Планируется, что 2020 год станет годом больших строек и открытий новых дошкольных учреждений. Теперь, после Послания президента РФ Владимира Путина к Совету Федерации, стало окончательно ясно, что политика будет направлена на поддержание института семьи, а значит за качеством и скоростью появления садов областные власти будут следить еще более пристально.





Уже сегодня, 20 января, в детском саду «Золотой петушок» в Тямше открылась новая ясельная группа полного дня для 25 детей раннего возраста (до трех лет), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В здании 1982 года был проведен капитальный ремонт, ранее там находился социальный приют для несовершеннолетних. Ремонт осуществлен в рамках национального проекта «Демография». Из районного бюджета выделено 1 млн 194 тысячи на ремонт и 334 тысячи рублей на приобретение необходимого оборудования.

Глава Псковского района Наталья Федорова в рамках открытия заявила, что сегодняшний день стал очень важным и долгожданным для всех жителей деревни. «Открытие сада должно было состояться еще года 4 назад. После того, как социальный приют был реорганизован, эти помещения использовались не совсем по назначению. Ясельная группа здесь однозначно была необходима - мамы зачастую просили взять деток в сад пораньше», - поделилась глава района.

Наталья Федорова отметила, что открытие такого современного помещения - это гарантия комфорта для детей. Глава Псковского района поблагодарила социальных партнеров за вклад в открытие новой группы, в числе которых завод «Титан-Полимер».

«Как сказал президент: наступает время заботы о россиянах. Я выражаю большую благодарность администрации района. А мы исполняем социальные обязательства, которые взяла на себя наша компания. Дети - наше богатство, очень важно, чтобы они развивались», - заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Он отметил, что покупка мультимедийного оборудования, диапроекторов и больших мягких конструкторов стала только первым этапом сотрудничества. Далее «Титан-Полимер» примет участие в облагораживании территории - ее асфальтировании, создании детских зон.

На открытии также присутствовал депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, который отметил, что его работа и жизнь тесно связаны с Тямшой, и он крайне рад, что это здание наконец-то возвращает свой статус и вновь станет полноценным, новым и качественным вторым домом для детей. «Думаю, что теперь очереди в сад у нас не будет», - заявил политик.

Родители, которые присутствовали на открытии ясельной группы, отметили, что помещение сада приятно преобразилось: стало чисто, светло и уютно. «Мы очень рады, что нашим детям так повезло», - отметила одна из мам.

Глава Псковского района Наталья Федорова и директор Тямшанской гимназии, структурным подразделением которой является детский сад «Золотой ключик», Светлана Шестак перерезали символическую красную ленту. Затем все гости смогли осмотреть игровую и спальню, приготовленную для детей.

Напомним, до 1 января детский сад посещали 146 детей, работали 6 групп, в пяти из них воспитывались дети в возрасте от 3 лет и старше и в одной занимались 20 детей раннего возраста до трех лет. На 15 января текущего года в районной очереди в детский сад «Золотой петушок» стоит 32 ребенка, из них 13 детей на 2020-2021 учебный год.