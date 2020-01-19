Общество

В Псковской области более 1300 граждан привлечено к ответственности в 2019 году за нарушение условий хранения оружия

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось совещание, на котором подведены итоги работы Центра лицензионно – разрешительной работы за 2019 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе совещания руководством управления отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2019 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия, личным составом подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществлено свыше 23 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. За нарушения к административной ответственности привлечено более 1300 граждан. В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено 899 проверок. К административной ответственности, за нарушения в данной сфере привлечено 74 должностных лиц.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступило свыше 13 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде более 95%.