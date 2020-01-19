Общество

В Пскове отмечают День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию

Сегодня в отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С профессиональным праздником собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он пожелал сотрудникам здоровья и стабильности, отметив, что подразделение вот уже на протяжении многих лет входит в десятку лучших спецподразделений по конвоированию. Также Виктор Владимирович вручил сотрудникам медали за отличие в службе трех степеней.

Сегодня личный состав учреждения выполняет задачи по конвоированию по плановым караулам по автодорожным маршрутам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование. Руководит отделом на протяжении почти 20 лет полковник внутренней службы Анатолий Русяев. Сотрудники постоянно совершенствуют свои знания, навыки и умения, в том числе отрабатывают действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств. А психологическое сопровождение личного состава способствует поддержанию морального климата во избежание инцидентов во время несения службы.

Стоит отметить, идет постоянное совершенствование материально-бытовой базы отдела, за последнее десятилетие полностью обновился автопарк специальных автомобилей типа «АЗ», благодаря этому создаются надлежащие условия для перевозки как лиц, заключенных под стражу, так и для несения службы сотрудниками.

Добавим, началом пути конвойной службы в России как особого вида деятельности послужило высочайшее повеление царя Александра III от 20 января 1886 года которым было предписано в течение года сформировать 567 конвойных команд, освободив местные войска от обязанности сопровождать арестантов. Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 года №701 - 20 января объявлен Днем специальных подразделений УИС по конвоированию. Псковский отдел по конвоированию приступил к выполнению возложенных обязанностей с 1 января 1999 года.