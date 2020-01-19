Общество

В Крещение осужденные ИК-4 смогли присоединиться к традиции и окунуться в воду

В минувшие выходные осужденные исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области прошли один из самых почитаемых обрядов православного мира - погружение в иордань в Крещение Господне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, традиционный на Руси обряд провел священник отец Григорий, который является духовным наставником осужденных и работает в тесном взаимодействии с руководством учреждения.

«Благодаря православным праздникам происходит духовное единение осужденных с обществом, от которого они временно изолированы. Во время крещенских купаний осужденные очищаются от негативных мыслей и становятся ближе к Богу. Также окунание в крещенскую воду позволяет очередной раз переосмыслить свой жизненный путь», - отметил отец Григорий.

Готовясь к празднику, осужденные изготовили купель, установили лестницу для удобства спуска и подъема во время погружения. Особое внимание было уделено мерам предосторожности - возле купели дежурил врач и сотрудники администрации ИК-4.

«Данное мероприятие стало для нас уже традиционным. Процесс таинства окунания в иордань у нас ничем не отличается от того, что люди совершают будучи дома. Разница лишь в одном - в колонии процедура чуть менее торжественная», - поделился начальник воспитательного отдела Андрей Элькин.