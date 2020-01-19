Общество

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. С 21 по 25 января с 10.00 до 14.00 мобильный ФАП автобус с государственным номером «В 862 КР 60» будет находится на территории «Семейного Магнита», по адресу улица Труда, дом 37а.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

опрос (анкетирование);

антропометрию;

измерение АД;

измерение внутриглазного давления;

ЭКГ;

выдача направления на анализы и обследования.

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.