Общество

Сотрудники одной из колоний в Псковской области предотвратили две попытки переброса запрещенных предметов

Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области с разницей в несколько часов задержано двое граждан, которые намеревались доставить осужденным запрещенные предметы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе отработки ранее полученной оперативной информации сотрудники оперативного отдела ИК-3 в непосредственной близости от маскировочного ограждения участка периметра задержали гражданина, при котором было обнаружено и изъято четыре свертка, в которые были упакованы десять мобильных телефонов.

Через три часа сотрудники оперативного отдела задержали еще одного гражданина, при котором находились спрятанные ухищренным способом пять мобильных телефонов и одно зарядное устройство, упакованные в два свертка, обмотанные мягкой губкой и завернутые в женские колготки черного цвета.

В отношении данных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Проводится проверка.