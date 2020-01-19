Общество

В школах Пскова усилят пропускной режим из-за инцидента с женщиной, напавшей на подростков в школе №24

В понедельник, 20 января, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов провел совещание по инциденту в средней общеобразовательной школе №24, который произошел 14 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, напомним, что одна из родительниц обучающейся в данном учреждении, прошла в школу по своему паспорту через пропускной режим, с целью, как объяснила вахтеру, поговорить с преподавателем секции, где занимается ее дочь.

Позже выяснилось, что женщина обманным путем проникла в спортивную раздевалку и совершила нападение на подростков с применением физической силы, используя ненормативную лексику. Учащиеся засняли данный инцидент и выложили в открытый доступ в сеть интернет.

Учащиеся позвали на помощь педагогов, которые и вывели женщину из учреждения образования.

По имеющейся информации женщина высказывала претензии относительно разбитого стекла телефона ее дочери. Женщина не обратилась к педагогу или директору школы, где обучалась ее дочь, для разрешения конфликта, а решила самостоятельно неправомерными действиями решить проблему.

Директор средней общеобразовательной школы №24 Светлана Котова отметила, что это был вопиющий случай. Администрация школы по данному факту обратилась в полицию. В отношении родительницы полицией возбуждено два административных делопроизводства, одно из которых по статье хулиганство, а второе по причинению имущественного ущерба.

Также Светлана Котова подчеркнула, что с преподавателями была проведена разъяснительная работа по данному случаю, они получили выговор за неоперативное реагирование. Кроме того, замлавы администрации города Александр Коновалов поручил управлению образования муниципалитета усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования, а муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних предстоит детально разобраться с возникшей ситуацией. К работе в учреждении также привлечены психологи.