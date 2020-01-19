Общество

Актриса Наталья Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной за рулем автомобиля минувшей осенью с наркотиками в нижнем белье.

Как сообщает «Росбалт», артистка полностью признала вину. По словам дознавателя, звезда сериала «Счастливы вместе» загладила вину денежными переводами в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. В итоге, Бочкаревой назначили штраф в 30 тыс. рублей за хранение наркотиков.



Столичные гаишники в конце сентября 2019 года обнаружили у Бочкаревой наркотики при досмотре. Против актрисы было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).