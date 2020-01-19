Общество

Власти назвали суммы, заложенные на реконструкцию псковских памятников ВОВ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков озвучил суммы, предусмотренные в бюджетах, чтобы реконструировать городские памятники Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, имеющимися данными Александр Братчиков поделился 20 января на заседании оргкомитета «Победа».

«На 2020 - 2022 годы на реконструкцию псковских памятников Великой Отечественной войны заложены следующие средства: из федерального бюджета на 2020 год - 4 миллиона рублей, на 2021 - 2 миллиона, на 2022 - 3 миллиона. В областном бюджете на 2020 год - 900 тысяч рублей, а также 2 миллиона - на текущий ремонт к празднованию Дня Победы. На 2021 год - миллион рублей, как и на 2022», - отметил Александр Братчиков.

Он также добавил, что в муниципальном бюджете соответствующие средства тоже предусмотрены: на 2020 год - 900 тысяч рублей, а на 2021 год - полтора миллиона, как и на 2022.

Кроме того, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова добавила, что, по целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», Псковская область получила в 2019 году 1,9 миллиона рублей.

«По программе нанесение имен погибших на мемориальные плиты было выполнено в полном объеме: 250 имен в Островском районе, - отметила Елена Тимашова. - Мероприятие по восстановлению воинских захоронений реализовано частично. На данное мероприятие было выделено 1,2 миллиона рублей из федерального бюджета. В Великих Луках проведены работы на 500 тысяч рублей. Установка мемориальных знаков тоже реализована в полном объеме».

Помимо этого, руководитель управления добавила, что есть возможность нереализованные средства 2019 года, предусмотренные этой программой, перенести на 2020 год. Так, предполагается, что на 2020 год Псковская область получит по программе около 18,7 миллиона рублей. В рамках программы планируется восстановить 53 воинских захоронения, установить 20 памятных знаков и нанести 150 имен погибших на мемориальные плиты.

Елена Тимашова заключила, что на реализацию программы в Псковской области деньги предусмотрены и в региональном бюджете: 5 миллионов рублей на благоустройство воинских захоронений. Также руководитель управления добавила, что к работе привлекут средства из других заинтересованных источников.

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.