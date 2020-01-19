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Общество

Естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем вдвое

20.01.2020 19:49|ПсковКомментариев: 3

В Псковской области естественная убыль населения за последние 10 лет сократилась более чем в 2 раза. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, по сравнению с 2018 годом общая смертность снизилась почти на 2%. А с 2012 года - уменьшилась более чем на 14%.

«За последние 10 лет более чем вдвое сократилась естественная убыль населения, доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время совещания под председательством главы региона Михаила Ведерникова. Заседание было посвящено вопросам реализации на территории региона Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что положительная динамика наблюдается в уменьшении смертности по целому ряду заболеваний. Так, например, по сравнению с 2018 годом сократилась смертность от острого инфаркта миокарда, а так же от острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, отмечается сокращение смертности от туберкулеза - на 34,8%, от дорожно-транспортных происшествий - на 31,5%.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в 2018 году Псковская область достигла исторического минимума младенческой смертности (3,8 промилле). Показатели младенческой смертности 2019 года приближаются к целевым по национальному проекту «Демография».

Марина Гаращенко проинформировала участников совещания о тех изменениях, которые затронули систему здравоохранения в последнее время, наиболее детально она остановилась на направлениях, отраженных в послании Президента РФ Федеральному Собранию. В Псковской области продолжается введение в строй новых фельдшерско-акушерских пунктов, что повышает доступность медицинской помощи.

В регион поступает новая специализированная техника, которая позволила значительно обновить автопарк станции скорой помощи. Также в ФАПы проводится высокоскоростной интернет, полное подключение всех учреждений планируется закончить к концу 2020 года.

Регион, по словам Марины Гаращенко, ведет активную работу в части модернизации первичного звена здравоохранения. «В прошедшем году проведен глубокий аудит первичного звена, для каждого учреждения подготовлены паспорта, в которых отмечены основные параметры», - заметила Марина Гаращенко. Также был подготовлен общий региональный паспорт состояния первичного звена здравоохранения, который проходит проверку в Министерстве здравоохранения.

В ходе доклада были затронуты вопросы обеспечения жильем врачей и фельдшеров, привлечения и подготовки медицинских кадров. Марина Гаращенко обратила внимание, что на обучение молодых специалистов планируется направить в текущем году около 21 млн рублей из регионального бюджета. Часть средств будет выделено на поддержку студентов-целевиков.

На закупку квартир из регионального бюджета будет направлено 6,5 млн рублей. «Продолжается финансирование по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На текущий год запланировано на данную меру поддержки 49 млн рублей», - заметила Марина Гаращенко и добавила, что в муниципалитетах также есть возможности для предоставления жилых помещений для врачей.

«Нужно изучить состояние данных квартир, потому что случается, что они совершенно не пригодны для жилья», - поручил Михаил Ведерников.

В Псковской области также продолжается активная работа по изменению системы оплаты труда медиков, совершенствованию системы обеспечения лекарственными средствами. «По итогам прошлого года значительно снизилось количество жалоб на предоставление лекарств. Активно работаем как с учетом лекарственных средств совместно с Росздравнадзором, так и с Минздравом над объединением регионального и федерального регистров льготников», - отметила Марина Гаращенко.

По итогам выступления председателя профильного комитета Михаил Ведерников поручил Марине Гаращенко составить список медицинского оборудования, которое требует замены в первоочередном порядке. «Нам, разумеется, будут выделяться средства в рамках национального проекта, других программ, но необходимо иметь полный перечень медтехники, которая требует модернизации, который мы бы могли оперативно представить при выделении дополнительного финансирования», - заметил губернатор.

Теги: #медицина #здравоохранение #демография #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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