Общество

Руководство образовательных учреждений Порховского района снова получает стимулирующие выплаты

Порховская районная прокуратура добилась стимулирующих выплат для руководства образовательных учреждений муниципалитета. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, в соответствии со статьей 8 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» заработная плата руководителей государственных учреждений (муниципальных образовательных учреждений), их заместителей и главных бухгалтеров учреждений включает в себя: должностные оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.

«Стимулирующие выплаты руководителям государственных учреждений - муниципальных образовательных учреждений - устанавливаются в соответствии со статьей 7 Закона органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, с учетом исполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, показателей эффективности деятельности возглавляемых ими учреждений и показателей эффективности работы соответствующих руководителей», - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что вместе с тем, проведенная проверка показала, что с 2015 года на территории Порховского района стимулирующие выплаты в полном объеме не получает ни один руководитель образовательного учреждения.

«На основании приказов начальника управления образования директорам учреждений основного, общего и дошкольного образования выплачивается лишь надбавка за стаж, а также по окончанию календарного года – разовые премии. Оценка деятельности руководителей с целью начисления иных выплат, предусмотренных Постановлением №455, не проводится, решений комиссий не имеется. В связи с изложенным прокуратурой района, внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона», - подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что, по результатам рассмотрения администрацией Порховского района, являющейся учредителем образовательных учреждений Порховского района, акта прокурорского реагирования, стимулирующие выплаты установлены и произведены директорам и заместителям директоров: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова», МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад "Теремок"».