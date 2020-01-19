Общество

В Опочецком районе исследуют состояние Воскресенской церкви и склепа родителей фельдмаршала Кутузова

В Опочецком районе, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, проведут комплексное исследование состояния Воскресенской церкви и склепа, в котором покоятся генерал-поручик Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов и его жена Анна Илларионовна (Бедринская): родители фельдмаршала Михаила Кутузова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, также региональный комитет по охране объектов культурного наследия проверит систему сигнализации, чтобы не допустить незаконного проникновения в церковь и хищения ценностей.

Мероприятия будут проводиться параллельно с реставрацией могилы великого полководца в Санкт-Петербурге.

«Убежден, что все понимают важность реализуемых мероприятий. Хочу обратиться ко всем: если работы требуют освоения бюджетных средств, то необходимо, чтобы своевременно разыгрывались конкурсы. Если вы видите, что не хватает ваших возможностей по приведению в порядок мемориалов, воинских захоронений - говорите, мы со своей стороны готовы и будем помогать. Ни одного захоронения, ни одного монумента не должно остаться без внимания, все нужно привести в порядок, всем ветеранам оказать адресную помощь. Все получится, если мы наладим продуктивное взаимодействие между всеми уровнями власти», - отметил губернатор 20 января, во время заседания регионального оргкомитета «Победа».

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.