Общество

Эстонские исследователи отметили ухудшение состояния Чудского озера

Последние эстонские исследования показали, что состояние Чудского озера по-прежнему неудовлетворительное, и низкий уровень воды в последние годы не способствует нормализации, пишет портал «Эстонского национального радиовещания» («ERR»).

«Критерии оценки показывают ухудшение ситуации. Речь идет о химических, физических и гидробиологических показателях», - сообщила радионовостям ERR научный сотрудник Эстонского университета естественных наук и руководитель мониторинга и исследования крупных озер Леа Тувикене.

На состояние озера сильно влияет уровень воды. «У нас два года подряд был сухое и весьма теплое лето. И если еще в прошлом году влияние уровня на биоту не было таким большим, то в этом году это уже четко видно», - продолжила Тувикене, добавив, что в последнее время на состоянии озера больше сказывается природа, чем человеческая деятельность. - Все мы знаем, что климат меняется и не в лучшую для озер сторону».

Прошлым летом сине-зеленые водоросли в Чудском озере составляли 90% от всех водорослей. «В случае Чудского озера опасность появляется в августе, когда уровень воды низкий, а температура воздуха высокая. Тогда водоросли начинают бурно развиваться, особенно сине-зеленые, которые могут выделять токсины. В конечном счете это может привести к гибели рыбы», - объяснила руководитель исследования.

Для очистки Чудского озера нельзя применять такие методы как удаление донного осадка. «Единственное, что можно сделать, это снизить внешнюю нагрузку. Это всегда помогало», - сказала Тувикене.