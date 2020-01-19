Общество

«Единая Россия» обсудит механизмы реализации Послания президента на встрече с Михаилом Мишустиным

«Единая Россия» обсудит с гражданами Послание президента и по итогам выработает предложения по его реализации, чтобы направить их в правительство России. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на совещании с руководством и членами Межрегионального координационного совета партии в Северо-Западном федеральном округе. В нем приняли участие и представители Псковской области - секретарь регионального отделения Партии Александр Козловский и руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов.

«Мы договорились о том, что используем всю нашу партийную инфраструктуру для проведения разъяснительной работы с нашими гражданами, доведения до них инициатив, которые были озвучены президентом. На базе наших общественных приемных мы должны провести серию общественных обсуждений, собрать обратную связь. По итогам общения с людьми по всей стране будут сформированы наши предложения по исполнению Послания, и эти предложения будут направлены в правительство России», - рассказал он.

Турчак напомнил, что партия ранее активно работала с правительством над некоторыми вопросами, которые президент поднял в Послании, например, о бесплатном горячем питании для школьников 1-4 классов. В ходе этой работы был подготовлен законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе.

«Мы намерены и впредь так же тесно сотрудничать с кабинетом министров», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». По его словам, уже в ближайшее время состоится встреча партии с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным, на которой будет обсуждаться Послание и законотворческие приоритеты.

Турчак также призвал коллег активно включиться в работу по исполнению Послания президента, представленного 15 января.

«Мы с вами - партия президента, и наша с вами задача - сделать все для того, чтобы все основные посылы, которые глава государства в своем Послании озвучил, как можно быстрее заработали на практике. Тем более, что были анонсированы масштабные меры, масштабные изменения, которых давно ждали люди», - подчеркнул он, добавив, что речь идет о социальных инициативах, направленных на поддержку рождаемости, молодых семей, учителей и решении других важных проблем.