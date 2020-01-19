Псковичей предупреждают об усилении ветра

По данным Псковского ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня утром по Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-18 м/с.
При сильном ветре ГУ МЧС России по Псковской области рекомендует:
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».