Общество

Прокуратура обнаружила нарушения законодательства о банкротстве в деятельности конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина»

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения законодательства о банкротстве в деятельности конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в соответствии с действующим законодательством конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), на который зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного производства, и осуществляются выплаты кредиторам в порядке очередности, установленной законом.

Указанные нормы закона обеспечивают контроль денежных операций по выплатам, предназначенным кредиторам в период конкурсного производства, а также по расходованию средств конкурсной массы.

В ходе надзорных мероприятий установлен факт осуществления конкурсным управляющим СПК - колхоз «Родина» денежных расчетов без использования основного расчетного счета должника, что послужило основанием для обращения прокурора в суд с заявлением о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Псковской области, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, заявление прокурора Новосокольнического района удовлетворено, за допущенные нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) конкурсный управляющий СПК - колхоз «Родина» подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.