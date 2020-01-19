Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете» рассказал, что по итогам 2019 года на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше после внесенных в пенсионную систему изменений.

В прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч - пенсии по старости.

Он уточнил, что в этом году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек.

«Но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», - подчеркнул Дроздов.

Также глава ПФР рассказал, что число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти. По его словам, это произойдет за счет многодетных матерей.

Так с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года - в 57 лет женщины, родившие троих детей.

Ранее Антон Дроздов рассказал, что к 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18% по сравнению с прошлым годом. Он также напомнил, что в январе выплаты проиндексировали на 6,6%.