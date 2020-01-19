Общество

На границе в Псковской области на выходных задержали сыр, сухой корм для кошек и премикс для коров

В минувшие выходные должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с ПУ ФСБ России по Псковской области и Псковской таможней на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревнях Лобок и Долосцы был запрещен ввоз 2 тонн сыра, 1,68 тонн сухого корма для кошек и премикса для коров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, готовая молочная продукция, произведенная производственным филиалом ОАО «Савушкин продукт» в городе Каменец, следовала из Республики Беларусь в город Великие Луки, а корма для животных перемещались в Санкт-Петербург в адрес фирмы, которая занимается дистрибуцией и оптовыми продажами товаров для животных.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственными инспекторами Управления было установлено, что на партию сыра и сухих кормов для кошек отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

На партию премикса не был предоставлен документ предприятия-производителя, подтверждающий качество и безопасность премикса, а компонентный состав, заявленный на маркировке товара, не соответствовал регистрационным данным, размещенным на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь.

Кроме того, при транспортировке сыра были нарушены ветеринарно-санитарные правила перевозки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 3,68 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза.