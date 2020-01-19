Депутат предложил устанавливать флаги РФ на домах, где живут ветераны

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предлагает устанавливать российские триколоры на фасадах домов, где проживают ветераны или инвалиды боевых действий, сообщает РИА Новости. Депутат предлагает внести изменения в статью 4 федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации».
«Предлагается установить в федеральном конституционном законе норму, обеспечивающую право граждан Российской Федерации, отнесенных к категории ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий устанавливать Государственный флаг России на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности, используемых указанными гражданами России», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документу, флагшток с государственным флагом устанавливается по заявлению ветерана или инвалида боевых действий, членов семьи погибшего ветерана или инвалида боевых действий в профильное ведомство субъекта РФ.
Предполагается, что установка флага будет проводиться за счет самого гражданина, либо в рамках субсидий, которые ежегодно выделяются из бюджета субъекта РФ ветеранским общественным организациям и объединениям в рамках выполнения социально значимых мероприятий.
Отмечается, что проект направлен на воспитание в россиянах чувства патриотизма, уважения к государственным символам РФ.