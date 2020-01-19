Общество

«Марафон безопасности. Засветись в темноте!» прошел в Опочке

В детских садах города Опочки проходил «Марафон безопасности. Засветись в темноте!». Акция организована Центром образования Опочецкого района, педагогом Татьяной Прудник, при поддержке ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Цель акции- сформировать у дошкольников умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, праздник безопасности дорожного движения начал свою эстафету в детском саду «Святлячок» и вихрем веселья, полезных знаний и подарков пронесся по всем дошкольным образовательным учреждениям. Финишировал проект в детском саду «Теремок».

Сотрудники Госавтоинспекции области уверены, что благодаря такой работе с учебными заведениями, педагоги и дорожные полицейские вместе смогут сохранить жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения.