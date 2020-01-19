Общество

Правкомиссия одобрила проект о маркировке и учете домашних животных

В России уже в ближайшее время может начаться учёт и чипирование домашних животных - соответствующий законопроект, разработанный Минсельхозом, одобрила правительственная комиссия по проведению административной реформы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В правительстве добавили, что после проработки документ внесут в Госдуму.

Как пояснили газете в Минсельхозе, в настоящее время законодательство не позволяет осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров. Из-за этого оперативное выявление источника распространения заболеваний животных становится невозможным.

Законопроект призван исправить эту ситуацию. В министерстве рассказали, что маркирование - это нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации. Займутся учётом специалисты и сотрудники учреждений, которые входят в систему Государственной ветеринарной службы. Они должны будут пройти аттестацию.

Законопроект также закрепляет полномочия по учету животных за регионами. В случае принятия документа учет будет проводиться путем предоставления информации о маркировке в Федеральную информационную систему в области ветеринарии.