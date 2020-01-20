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Общество

Областная библиотека приглашает на программу, посвященную полному снятию блокады Ленинграда

21.01.2020 15:05|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная универсальная научная библиотека откроет Год памяти и славы 27 января - в этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самой библиотеке, в День воинской славы в рамках Проекта «В контексте истории» на площадке Проектного офиса «Команды 2018» в 12.30 пройдут Патриотическое культурно-просветительское мероприятие «900 дней».

В программе:

  • Презентация электронных ресурсов и проектов Президентской библиотеки, посвященных обороне и блокаде Ленинграда.
  • Презентация «Ольга Берггольц. Голос осажденного Ленинграда» к 110-летию со дня рождения поэтессы.
  • Встреча с участницей блокады Ленинграда Смирновой Региной Михайловной.
  • Выставка моделей боевой техники, снаряжения и обмундирования командиров и бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) от студии стендового моделирования и исторической миниатюры МБУ ДО «Детский центр «Надежда».
  • Интерактивная площадка «Блокадный хлеб» от клуба военно-исторической реконструкции «Новый рассвет».
  • На встрече будет представлен международный Интернет-дневник читателей библиотек Псковщины, Беларуси, Латвии, Эстонии «Семейные истории о войне» - проект Международного библиотечного центра, реализуемый c 2015 года.

А в 15.00 всех псковичей и гостей города приглашают на литературно-художественную программу «Детоньки мои» из цикла «Война, которая была». Сценарий авторской программы Нины Яковлевой построен на дневниковых записях детей блокадного Ленинграда, которые дошли до нас сквозь десятилетия и стали уникальными документами истории. На долю этих ребят выпали страшные испытания голодом, холодом и бомбежками.

В программе участвует актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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