Областная библиотека приглашает на программу, посвященную полному снятию блокады Ленинграда

Псковская областная универсальная научная библиотека откроет Год памяти и славы 27 января - в этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самой библиотеке, в День воинской славы в рамках Проекта «В контексте истории» на площадке Проектного офиса «Команды 2018» в 12.30 пройдут Патриотическое культурно-просветительское мероприятие «900 дней».
В программе:
А в 15.00 всех псковичей и гостей города приглашают на литературно-художественную программу «Детоньки мои» из цикла «Война, которая была». Сценарий авторской программы Нины Яковлевой построен на дневниковых записях детей блокадного Ленинграда, которые дошли до нас сквозь десятилетия и стали уникальными документами истории. На долю этих ребят выпали страшные испытания голодом, холодом и бомбежками.
В программе участвует актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.