Общество

При регистрации юрлица через отделы МФЦ заявитель освобождается от уплаты госпошлины

При государственной регистрации юридических лиц через региональный Многофункциональный центр заявитель освобождается от уплаты государственной пошлины. Соответствующее решение принято в рамках подписанного соглашения об электронном взаимодействии между ГБУ ПО «МФЦ» и управления федеральной налоговой службы по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в региональном Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг сообщили, что пакет документов при этом должен содержать заявление о государственной регистрации, удостоверенное подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Стоимость данной нотариальной услуги в регионе колеблется от 1200 до 1500 руб. Таким образом, даже при наличии необходимости нотариального заверения заявления, заявитель экономит денежные средства в размере 2500 руб. (В настоящее время государственная пошлина по государственной регистрации юридических лиц составляет 4 тысячи руб)

«Мы намерены продолжить расширения услуг налоговых органов на площадке МФЦ. Обеспечение доступности государственных услуг особенно в районных центрах является для нас первоочередной задачей. Также обращаем внимание на перечень некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 г. N7-ФЗ, прием которых в отделах МФЦ не осуществляется», - заметила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

Напомним, что в конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. На встрече с Главой региона обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. В ноябре на десять часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг и запущено мобильное приложение.