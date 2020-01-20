Общество

В Пскове росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда

В управлении Росгвардии по Псковской состоялось мероприятие, приуроченное к 76-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Перед личным составом управления выступила председатель псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова.

Росгвардейцы из первых уст услышали о том, как почти 900 дней осаждали Ленинград фашистские захватчики, как жили и работали в блокадном городе, о «дороге жизни» через Ладожское озеро, как ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу.

Лариса Борисовна напомнила участникам встречи, что подвиг ленинградцев, выстоявших в блокаду - один из важнейших уроков истории, который нельзя забывать.

Руководители управления поблагодарили Ларису Борисовну за беседу, и поздравили с приближающимся праздником.

В рамках мероприятия была развернута экспозиция о блокаде Ленинграда - самой страшной осаде города в мировой истории, унесшей жизни до 1,5 миллиона человек и о том, какими усилиями было добыто окончательное освобождение Ленинграда в январе 1944 года.