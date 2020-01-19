Общество

Банк «Открытие» увеличил выдачи ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге в 2,4 раза

По итогам 2019 года банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на общую сумму в 16,4 млрд рублей, в 2,4 раза больше по сравнению с результатом 2018 года в 6,85 млрд руб.

При этом в 4 квартале 2019 года 5 ипотечных центров объединенного банка «Открытие» выдали в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на общую сумму в 6,9 млрд рублей, превысив тем самым объем выдачи ипотечных кредитов филиалами банка «Открытие» и Бинбанка за весь позапрошлый год.

«Столь высокая динамика стала возможна благодаря своевременному усилению банком инфраструктуры и открытию весной 2019 года двух ипотечных центров, один из которых расположился на базе нового флагманского офиса на Лиговском проспекте, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Кроме того, серьезно увеличить свое присутствие на рынке нам помогли оперативное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, выстраивание внутренних процессов по обработке заявок, поступающих в банк через различные дистанционные каналы, формирование и постоянное развитие высокопрофессиональной команды сотрудников ипотечных центров».

По словам Михаила Иоффе, в 2020 году банк «Открытие» в Санкт-Петербурге планирует нарастить выдачи ипотечных кредитов до уровня как минимум в 20 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.