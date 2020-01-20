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Общество

Все законно и открыто - замглавы Гдовского района ответил на претензию по присвоению берега Чудского озера

21.01.2020 13:32|ПсковКомментариев: 0

Заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Вячеслав Белов ответил на претензию от депутата районного Собрания Юлии Сагателян касательно незаконного, по ее мнению, присвоения части береговой линии Чудского озера. Вячеслав Белов сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что владеет участком абсолютно законно.

Источник: Youtube-канал «Вера Трушина»

«Нет такого закона, который запрещает мне владеть землей. Моей собственностью эта земля стала еще до того, как я занял пост замглавы. То есть до того, как в Водный кодекс внесли ужесточающие изменения. А, как известно, ужесточение закона не имеет обратной силы, - отметил Вячеслав Белов. - Когда проводится межевание, работает землемер, он не может сделать незаконно. И, если бы что-то было не так, Кадастровая палата ничего бы не приняла на регистрацию. Все - в официальных кадастровых картах, все зарегистрировано в установленном законом порядке. То есть все законно и в открытом доступе! У меня все в открытом доступе: ни левых доходов, ни еще каких-то скрытых вещей».

Замглавы добавил, что не хочет комментировать претензии Юлии Сагателян, поскольку у последней, с его слов, судимость за мошенничество.

 «Судимость о многом говорит. Я долго прослужил нашему государству, в правоохранительных органах, поэтому не хочу даже связываться с этим бывшим председателем районного Собрания. Она не первый раз муссирует эту тему. Инициировала обращение в прокуратуру, но там все проверили и не нашли никаких нарушений закона», - заключил Вячеслав Белов.

Напомним, 17 января на видеохостинге Youtube появилась видеозапись с депутатом Гдовского районного Собрания Юлией Сагателян. Депутат рассказала, что замглавы района, по ее мнению, незаконно забрал себе в собственность часть береговой линии Чудского озера: около 10 гектаров между деревнями Стропицы и Ветвеник.

Теги: #Гдовский район #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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