Общество

Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля. На текущий момент регионами сформированы большие заявки, которые направлены в Минздрав для утверждения. Об этом рассказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сегодня, 21 января.

«На сегодня нами сформирован региональный паспорт по модернизации первичной медико санитарной помощи. Все материалы уже направлены в министерство здравоохранения. Наша главная задача отстоять проект, чтобы получить как можно больше средств», - рассказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что теперь будет приниматься коллегиальное решение о выделяемых средствах. Речь идет о строительстве новых поликлиник, амбулаторий, о ремонте и закупке нового оборудования.