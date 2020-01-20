Общество

В 9 городах стартует лыжный переход команд ВДВ, посвященный 75-летию Великой Победы

25 января в 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летию со дня образования ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в

департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

С 25 января по 15 февраля по всей стране пройдет Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий.

Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего – Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Всего в переходе участвуют 9 команд от частей и соединений Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды – 30 человек. Переход планируется провести комбинированным способом. На лыжах или пешим порядком, в регионах, где еще нет снежного покрова. Гвардейцы-десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

Основными целями лыжного перехода являются: популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках; патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества, повышение информированности граждан о военной службе в ВДВ и обучении курсантов в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Василия Маргелова.

Во всей жизни и деятельности Воздушно-десантных войск примером служит легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 км.

Из 45 Городов воинской славы десантники пройдут через 19 городов: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец.

Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км. Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет сбор команд в Городе воинской славы Наро-Фоминске.