Общество

Для псковских детей организуют тренинги по безопасному поведению на улице и в интернете

Реализацию проектов социальной направленности одного из резидентов Псковского бизнес-инкубатора - школы устного счета «Соробан» - обсудили на совещании под руководством главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, 21 января в заседании приняли участие заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, заместитель начальника управления образования Галина Козеряцкая, руководители Псковского бизнес-инкубатора, школы устного счета «Соробан», проекта школы безопасности «Стоп-угроза» и Университета третьего возраста.

«Один из проектов "Стоп-угроза" касается обучения навыкам безопасного поведения на улицах и в интернете, в ситуациях, угрожающих безопасности, здоровью и жизни. Он нацелен на детей от 5 до 17 лет. Тренинги имеют положительные экспертные заключения Роскомнадзора, одобрены экспертами Российской академии образования и рекомендованы для проведения в школах и детских садах. В прошлом году «Стоп Угрозу» официально поддержало Агентство стратегических инициатив», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что руководители школы обратились к городским властям за содействием в проведении такого обучения в детских садах и школах Пскова, тем более что спрос на занятия со стороны родительского сообщества имеется.

Предпринимателям разъяснили, что для того, чтобы вести коммерческую деятельность в учреждениях образования, необходимо получить согласие Псковской городской Думы на предоставление в аренду муниципального имущества. Для этого необходимо собрать пакет документов. Срок такой аренды не может быть более полугода. В случае, если деятельность ведет некоммерческая организация, то возможно предоставление аренды на 5 лет.

Елена Полонская предложила директору школы «Соробан» ускорить оформление НКО, чтобы как можно быстрее предоставить в Думу необходимый пакет документов. Она поручила управлению образования оказать социальному партнеру содействие в презентации своего проекта директорам школ и родителям учащихся, а также в прохождении процедуры согласования.

Еще один проект по ментальной арифметике уже был опробован школой «Соробан» на студентах Университета третьего возраста. Занятия проходили на безвозмездной основе и нашли положительный отклик у учащихся. Обе стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия и договорились о дополнительной встрече для обсуждения сотрудничества.

Представители школы «Соробан» также заручились поддержкой городских властей в организации мероприятия «Безопасный город». Планируется, что семейный праздник будет проведен на одной из открытых площадок Пскова с привлечением всех структур, отвечающих за безопасность детей. Мероприятие будет проходить в виде квеста, на каждом этапе которого участники будут получать информацию о правилах безопасного поведения и выполнять задания.