Общество

До 1 февраля в Псковской области проанализируют существующую систему школьного питания

До 1 февраля система организации горячего питания в школах Псковской области должна быть полностью проанализирована. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании рабочей группы по совершенствованию системы школьного питания. В частности, по ее словам, анализом должна быть охвачено и состояние пищеблоков вместе с оборудованием.

Вера Емельянова отметила, что в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин уделил серьезное внимание вопросам питания школьников и призвал организовать бесплатное горячее и здоровое питание для всех учеников начальной школы.



Также замгубернатора обратила внимание, что в рамках осуществляемых мер необходимо будет провести ремонт столовых. «Сегодня мы обеспечиваем экспресс-завтраками 94% обучающихся - это 28 тысяч учеников. Дети достаточно долго находятся в школе, им необходимо получать достаточное питание для развития и учебы. Сегодня мы говорим о том, что нам нужно отдельно проработать питание детей в 1-4 классах, так как сама модель финансирования этих школьников меняется», - завила Вера Емельянова.



Она отметила, что одной из главных задач на данном этапе работы является понимание того, какой объем средств нужно будет запросить. «Необходимо серьезно модернизировать инфраструктуру. В 2011 - 2013 годах мы обновляли и меняли оборудование в школьных столовых, но проходит время, и уже сегодня есть необходимость проанализировать этот участок заново. Нужно создать современное, удобное и безопасное обеспечение питания», - заявила Вера Емельянова.

При работе вице-губернатор попросила обращать внимание и на школьное меню, заметив, что в школе не должно быть разных столов. «Мы говорим о необходимости принятия неотложных мер - всем детям должна быть обеспечена одинаково вкусная, здоровая, безопасная пища», - отметила она.



Напомним, рабочая группа по совершенствованию системы школьного питания в Псковской области была организована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова после ежегодного Послания президента Федеральному Собранию.