Общество

Экстремально теплая зима станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 22 января, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в климате и их влиянию на Псковскую область.

В рамках мероприятия мы попросим рассказать экспертов о причинах климатических изменений и о том, какие последствия могут быть у аномально теплой бесснежной зимы для экологии и биоресурсов нашего региона.

Мы узнаем, с чем связаны новые температурные рекорды, а также о том, бывали ли уже прецеденты таких затяжных высоких температур в Псковской области, и о том, какой эффект они принесли водоемам, лесному хозяйству и в целом экологи региона?



Спикеры:

• начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Нещадимова Тала Геннадиевна

• первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Козина Татьяна Александровна

• доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений Истомин Анатолий Владимирович

Дата проведения: 22 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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