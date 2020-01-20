Общество

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям пройдет в Пскове

Открытие регионального отборочного этапа 5-й открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям пройдет в среду, 22 января, в детском технопарке «Кванториум Псков». Творческие состязания завершатся 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Олимпиада пройдет по следующим направлениям: 3D-моделирование и 3D-печать, объемное рисование 3D-ручкой (художественное творчество). В 2020 году на мероприятие заявлено около сотни участников из 18 образовательных организаций региона.

Победители и призеры олимпиады получат специальные льготы при поступлении в вуз. Так, они могут воспользоваться правом на дополнительные 10 баллов при подаче заявления на любое направление программы подготовки бакалавров или преимуществом при поступлении на программу подготовки магистров Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (при условии реализации магистерских работ на территории домашнего региона).

Отметим, олимпиада проводится в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» при поддержки Ассоциации 3D-образования, Фонда президентских грантов, АНО «Агентство стратегических инициатив» и министерства просвещения Российской Федерации. Благодаря участию в проекте более 180 педагогов Псковской области прошли повышение квалификации по программе «Передовые производственные технологии» Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Целью проведения олимпиады является поддержка талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров нашей страны, развитие региональной системы 3D-образования.