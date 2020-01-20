Общество

Нестационарная торговля в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 22 января, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная нестационарной торговле в Пскове.

Казалось бы, в областном центре уже поставлена точка в вопросах с нестационарной торговлей, земельными отношениями и правилами застройки и землепользования, которые долгое время были головной болью псковских предпринимателей. Но нет. Эксперты утверждают, что проблема остается актуальной и по сей день. Много нареканий сегодня возникает как со стороны предпринимателей, так и со стороны городской администрации. Это до сих пор болезненная тема, как для одних, так и для других.

Особое внимание вопросам, связанным с нестационарной торговлей, уделяет и в региональном управлении антимонопольной службы, где в минувшую пятницу даже проводили профильное с участием органов власти и представителями малого бизнеса.

Почему на этом рынке в Пскове до сих пор наблюдается чехарда? Что не могут поделить чиновники и предприниматели? Какие нарушения мешают назвать псковскую нестационарной торговлю цивилизованной? Какой выход ситуации видят специалисты антимонопольного ведомства?

На эти вопросы мы попросим ответить руководителя Псковского УФАС России Милонаец Ольгу Викторовну.

Дата проведения: 22 января. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru