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Общество

Территория платной стоянки на улице Рокоссовского передана «Псковавтотрансу»

21.01.2020 17:44|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 21 января, в присутствии судебных приставов подписан акт приема-передачи земельного участка на улице Рокоссовского в областном центре предприятию «Псковавтотранс». Как сообщает ГТРК «Псков», представитель «Псковавтотранса» уже осмотрел и принял территорию. Здесь планируется строительство здания службы для обработки экстренных вызовов «Службы «112».


Фото: www.gtrkpskov.ru

Ранее территорию арендовал предприниматель, который обустроил здесь платную стоянку. Однако, еще пять лет назад собственник потребовал освободить землю и даже разорвал договор аренды. Предписание освободить участок выдали в середине прошлого года, однако арендатор не торопился съезжать.

В дело вступили судебные приставы. Они регулярно выезжали на площадку, контролировали, как собственник демонтирует сооружения на объекте. Так, было вывезено помещение, где располагалась охрана, убран забор по периметру, участок очищен от строительного мусора. Сегодня исполнительное производство окончено.

«Большую часть времени исполнительное производство было приостановлено по решению суда, должнику была предоставлена отсрочка. После того, как она закончилась судебные приставы проводили общий комплекс мероприятий по исполнению требований решения суда неимущественного характера. В настоящий момент требования, решения суда исполнены. Подписан акт, земельный участок передан взыскателю», - прокомментировал судебный пристав-исполнитель по Пскову Антон Канев.

Напомним, ранее, 14 января, вопрос освобождения участка земли на улице Рокоссовского в Пскове под строительство центра «Службы «112» рассматривался на совещании под руководством вице-губернатора региона Нинель Салагаевой.

Строительство центра «Службы 112» в Псковской области стало возможно благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям РФ Евгением Зиничевым. Участок на улице Рокоссовского площадью более 3 тыс. кв. м. был выбран исходя из близости пожарной части и учебного центра МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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