Общество

В 2019 году изъято 7,4 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи в СЗФО

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД в прошедшем году провел 256 совместных контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Северо-Западном федеральном округе. В отношении нарушителей составлено 42 протоколов об административных нарушениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прес-службе управления Роскомнадзора по Псковской области, в большинстве случаев нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

В рамках работы по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в 2019 году выявлено 63 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

Контрольно-надзорные мероприятия, а также системная профилактическая работа ведомства привели к сокращению количества выявленных нарушений и изъятых SIM-карт. Так, если в 2017 году было изъято свыше 106,5 тыс. SIM-карт на всей территории России, а в 2018 году – более 83,7 тыс., то в 2019 году – 56,5 тыс.

Роскомнадзор напоминает, что при покупке SIM-карты необходимо заключить договор с оператором связи или уполномоченным им лицом. Причем в местах, не вызывающих сомнения в полномочиях продавцов, например, в салонах операторов связи. Это обезопасит абонента от неприятных ситуаций при использовании «серой» SIM-карты, например, от ее внезапной блокировки оператором связи.