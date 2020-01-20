Общество

15% родителей несовершеннолетних детей хотят отдать ребенка в киберспорт

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в рамках которого выяснил отношение россиян к включению киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Кроме того, родители несовершеннолетних детей рассказали о своем желании отдать ребенка заниматься киберспортом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе SuperJob, о целесообразности включения киберспорта в программу Олимпиады высказались 1600 респондентов из 342 населенных пунктов России. Поддерживает идею практически каждый пятый россиянин (19%). 52% респондентов высказались против. Мужчины голосуют за включение киберспорта в перечень олимпийских дисциплин активнее женщин (23% против 13%). С увеличением возраста опрошенных число сторонников киберспорта снижается: 32% среди молодежи до 24 лет, и всего 10% среди россиян старше 45 лет.

Среди 5000 опрошенных родителей несовершеннолетних детей 1% рассказал о том, что их ребенок уже занимается киберспортом. Еще 15% респондентов высказали желание отдать своего ребенка в киберспорт. Мужчины более лояльно отнеслись к идее занятия кибеспортом их ребенка (18% у мужчин против 12% - у женщин).

Наиболее популярными вариантами дисциплин киберспорта среди родителей стали Counter Strike и FIFA (по 22%), StarCraft (19%) и Dota (17%).