Общество

25 слушателей Центра профессиональной подготовки псковского УМВД приняли присягу

Сегодня, 21 января, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Эта волнующая церемония, как обычно, проходила в помещении музея УМВД России по Псковской области. Пять месяцев по новой программе длилась учеба 25 молодых стражей порядка. Принятие присяги стало для них логическим завершением цикла профессиональной подготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

С этим знаменательным событием в жизни полицейских поздравили заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов и начальник Центра полковник полиции Сергей Иванов. От лица представителей старшего поколения перед собравшимися выступил председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Николай Северинюк. Он напомнил виновникам торжества, что главной задачей стражей порядка была и остается защита прав и законных интересов граждан. Николай Иосифович пожелал молодым полицейским успехов в службе, профессионального роста и верности избранному пути.

Полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Скоро эти юноши и девушки в полицейской форме с погонами младших лейтенантов приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.