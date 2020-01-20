Общество

Демография, рост доходов, повышение уровня жизни - Михаил Мишустин назвал главные задачи нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал демографию, рост доходов и повышение уровня жизни людей главными задачами нового правительства, передает «Интерфакс».

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование. Все то, что называется повышением уровня жизни наших людей», - сказал Мишустин на первом заседании нового кабинета министров. «Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают», - подчеркнул он.

Мишустин также заявил, что необходимо «добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере».

«Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл», - отметил он и уточнил, что подробно об этом говорил, выступая в Госдуме. «Это активно обсуждается и деловым сообществом», - заметил Мишустин.

Премьер также призвал членов правительства и его аппарат сделать «мягким» переход функций в кабинете министров, чтобы он не отразился на темпах работы кабинета.

По его словам, «сейчас, во время определенных организационных изменений важно сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств и ведомств». «Я просил бы всех вас принять в этом активное участие», - дподчеркнул он.

При этом глава правительства персонально обратился к министру финансов Антону Силуанову, который, как напомнил премьер, был его куратором в качестве вице-премьера в предыдущем правительстве. «Он был руководителем, который курировал, соответственно, Федеральную налоговую службу, и за эти много лет мы совместно очень много сделали. И те успехи, которые были у ведомств, в том числе у Минфина, - это его огромная заслуга», - отметил Мишустин.

По его словам, «сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные, колоссальные задачи». Премьер обратил, в частности, внимание на то, что этому министерству передано Росимущество.

Распоряжение о ресурсном обеспечении реализации послания президента Федеральному собранию будет подписано уже во вторник, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Я знаю, что вы подготовили проект распоряжения. Сегодня, предполагаю, мы его подпишем и примем к исполнению», - сказал премьер , заслушав доклад главы Минфина Антона Силуанова.