Общество

Сын Никаса Сафронова сделал Волочковой предложение

Старший сын Никаса Сафронова, Дмитрий, сделал предложение Анастасии Волочковой. Об этом рассказал сам художник на вечеринке в честь 44-летия балерины, сообщает ura.news.

Праздник проходит в клубе Single. Никас Сафронов вышел на сцену, чтобы поздравить Волочкову с днем рождения, после чего рассказал гостям о возможной свадьбе. «Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», - приводит Life слова художника. Балерина, в свою очередь, предложила оставить эту тему за кадром.

Волочкова подтвердила слухи о вероятной свадьбе, но имя жениха раскрывать не стала. По ее словам, молодожены еще не определили дату, но хотят выбрать красивое число. «Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», - сказала балерина.