Общество

В Острове состоялась очередная акция «Общественный контроль»

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области посетили ОМВД России по Островскому району.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, члены Общественного совета при УМВД Игорь Романов, Наталья Васильева и председатель общественно-наблюдательной комиссии региона Николай Червяков проанализировали работу стражей порядка с населением. В дежурной части ОМВД России по Островскому району они познакомились с информационными стендами, содержащими необходимые сведения для посетителей, в том числе и по оказываемым населению госуслугам.

Гости проверили наличие соответствующей нормативно-правовой и справочной литературы. Не осталось без их внимания и то, насколько вежливо и корректно дежурные полицейские ведут себя с посетителями, соответствует ли предъявляемым требованиям их внешний вид.

Общественники рассмотрели целый ряд вопросов: как осуществляется прием заявлений и обращений граждан о преступлениях и правонарушениях, есть ли претензии по качеству и оперативности реагирования на них, насколько эффективно используется телефонная линия «02».

В ходе разговора с начальником смены дежурной части майором полиции Дмитрием Антоновым выяснилось, что в среднем за сутки в дежурную часть территориального органа поступает около 20 различных сообщений. В основном, совершаемые преступления и правонарушения носят бытовой характер.

Фото Нины Трегубовой

Интересовали проверяющих условия содержания задержанных за административные правонарушения. В этой связи состоялась беседа с гражданином, находящимся под административным арестом. Претензий или жалоб в адрес правоохранителей от него не поступило.

Вместе с руководством отдела общественники посетили здание нового отдела полиции с изолятором временного содержания, ввод которого в эксплуатацию планируется к концу следующего года. Специалисты тылового подразделения отмечают, что новый изолятор будет отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к местам содержания подозреваемых и обвиняемых.

Завершилась встреча обстоятельной беседой с начальником ОМВД России по Островскому району подполковником полиции Анатолием Алексеевым. Члены Общественного совета при УМВД подчеркнули, что каких-либо серьезных нарушений в ходе проверки выявлено не было. Они отметили, в частности, что на должном уровне организована работа дежурной части.

Подобные мероприятия члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области осуществляют регулярно. Как показывает практика, они играют свою положительную роль в укреплении доверия населения к органам внутренних дел и повышении их авторитета.